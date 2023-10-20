Поліція Одещини розшукує 12-річну дівчинку (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 2 ГУНП в Одеській області встановлюється місце знаходження 12-річної мешканки села Маяки Міщун Вікторії, яка вчора, 19 жовтня пішла з учбового закладу і досі не повернулась.

Прикмети: на вигляд 12-13 років, зріст 135-140 см, худорлявої статури, темно-русяве довге волосся.

Була одягнена: у сорочку в клітинку бордового кольору, чорні джинси, чорно-білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчинки, просимо повідомити до територіального відділення поліції за номером телефону +380487794662 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області