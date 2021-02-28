Біля Мелітополя у зіткненні легковиків загинули дві людини (фото)

Тіла загиблих передали працівникам поліції для проведення судмедекспертизи.

У Запорізькій області у результаті зіткнення автомобілів загинуло дві людини.

Про це повідомила пресслужба обласних рятувальників.

“27 лютого о 20:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на трасі М-18 неподалік від м. Мелітополь”, – йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що сталося зіткнення автомобілів “Audi” та “Toyota”.

Внаслідок події водій та пасажир легковика “Audi” загинули.

Бійці ДСНС деблокували загиблих та передали працівникам поліції для проведення судмедекспертизи.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. // LB.ua