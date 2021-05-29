У Львові водійка Tesla «під кайфом» розбила Porsche Cayenne і втекла

24-річна львів’янка керувала автомобілем під дією екстазі, метамфетаміну та амфетаміну

У центрі Львова водійка автомобіля Tesla спричинила аварію з Porsche Cayenne і втекла. Її розшукали патрульні та з’ясували, що вона керувала автомобілем під дією наркотиків.

Як повідомили у поліції, у п’ятницю, 28 травня, близько 16:00, на вул. Ковжуна у Львові автомобіль Tesla наїхав на припаркований автомобіль Porsche Cayenne. Водійка Tesla, не зупиняючись, втекла з місця ДТП.

Водійку розшукали патрульні 2-го батальйону. Нею виявилась 24-річна львів’янка, яка мала ознаки наркотичного сп’яніння. Перевірка у медзакладі показала, що вона керувала автомобілем засобом під дією екстазі (MDMA), метамфетаміну та амфетаміну.

На порушницю склали три протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП. // Zaxid.net