В Мелитополе полиция разыскивала двух пропавших несовершеннолетних девочек

В Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение об исчезновении двух несовершеннолетних — девочек 13 и 15 лет.

Получив заявления, ювенальные полицейские и сотрудники группы реагирования Мелитопольского отдела полиции разыскали их в течение нескольких часов. В отношении подростков правонарушений или преступлений совершено не было.

2 сентября в Мелитопольский отдел полиции обратились две местные жительницы 1983 и 1982 годов рождения с заявлениями об исчезновении их дочерей, которые ушли из дома и местонахождение их неизвестно.

Полицейские установили, что девочка 2007 года рождения, вернулась из школы, оставила свои вещи дома и пошла в неизвестном направлении. Сотрудники ювенальной превенции опросили друзей и родственников школьницы, отработали территорию, прилегающую к месту ее проживания и обучения. Через два часа путешественницу разыскали на улице Тельмана. Она пояснила, что гуляла со своей подругой и не предупредила об этом родителей.

Другая девушка, 15-летняя ученица первого курса местного колледжа, ушла из дома около 19 часов. Девочка имела при себе мобильный телефон, но на звонки матери и правоохранителей не отвечала. Сотрудники группы реагирования патрульной полиции к мероприятиям привлекли друзей девушки, ее уговорили самостоятельно вернуться домой.

Ювенальные полицейские с обеими девушками провели профилактические беседы. Сейчас решается вопрос о привлечении матери 15-летней девушки к административной ответственности по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С началом нового учебного года ювенальные полицейские обращаются ко всем родителям с просьбой более ответственно относиться к воспитанию детей, интересоваться их жизнью, контролировать местонахождение и разбираться в круге общения подростков и знать места, где они проводят свободное время. // ria-m.tv