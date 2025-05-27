Технічні роботи: онлайн-сервіси для водіїв та реєстрація транспорту працюватимуть з перебоями

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України попереджає про тимчасові перебої в роботі сервісних центрів та онлайн-сервісів через проведення позапланових технічних робіт у Національній інформаційній системі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Як зазначають у повідомленні, це означає, що можуть виникнути труднощі з отриманням низки важливих послуг, зокрема:

Приймання теоретичних і практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів.

Призначення належного користувача транспортного засобу.

Крім того, тривають роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. У зв’язку з цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів, доступних у застосунку Дія та Кабінеті водія, зокрема:

Заміна посвідчення водія.

Перереєстрація авто.

Шеринг авто.

Бронювання номерних знаків.

Продовження терміну зберігання номерів.

МВС обіцяє додатково повідомити про повне відновлення надання послуг.