Технічні роботи: онлайн-сервіси для водіїв та реєстрація транспорту працюватимуть з перебоями
Міністерство внутрішніх справ (МВС) України попереджає про тимчасові перебої в роботі сервісних центрів та онлайн-сервісів через проведення позапланових технічних робіт у Національній інформаційній системі.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.
- Приймання теоретичних і практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.
- Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів.
- Призначення належного користувача транспортного засобу.
Крім того, тривають роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. У зв’язку з цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів, доступних у застосунку Дія та Кабінеті водія, зокрема:
- Заміна посвідчення водія.
- Перереєстрація авто.
- Шеринг авто.
- Бронювання номерних знаків.
- Продовження терміну зберігання номерів.
МВС обіцяє додатково повідомити про повне відновлення надання послуг.Tweet