Технічні роботи: онлайн-сервіси для водіїв та реєстрація транспорту працюватимуть з перебоями

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Міністерство внутрішніх справ (МВС) України попереджає про тимчасові перебої в роботі сервісних центрів та онлайн-сервісів через проведення позапланових технічних робіт у Національній інформаційній системі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

  • Приймання теоретичних і практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.
  • Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів.
  • Призначення належного користувача транспортного засобу.

Крім того, тривають роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. У зв’язку з цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів, доступних у застосунку Дія та Кабінеті водія, зокрема:

  • Заміна посвідчення водія.
  • Перереєстрація авто.
  • Шеринг авто.
  • Бронювання номерних знаків.
  • Продовження терміну зберігання номерів.

МВС обіцяє додатково повідомити про повне відновлення надання послуг.

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