ПРРО и серверы налоговой «легли»: работа тысяч «ФОПов» парализована

Бизнес винит налоговую в «детской» безответственности – отчеты попросту не доходят. Но объяснить природу сбоев никто в ведомстве не спешит. Страдают и коммерческие ПРРО

Предприниматели после Нового года столкнулись с массовыми перебоями в работе серверов налоговой и трудностями при сдаче отчетности в электронном виде. Чеки и прочая документация в ведомство попросту не доходят.

Работа тысяч предпринимателей оказалась парализована, жалуются они. Прежде всего речь идет о бизнесе с программными РРО (ПРРО).

Напомним, с 1 января этого года фискальные чеки и кассовые аппараты (РРО) стали, за некоторым исключением, обязательными атрибутами украинской сферы торговли и услуг.

Почему налоговая не принимает отчеты

Налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса (КЦПРБ) Александра Томашевская отметила, что в данном вопросе нужно различать, о какой именно отчетности идет речь. Если о квартальной и годовой, то время еще есть, так как отчеты, например, об уплате единого социального взноса (ЕСВ) нужно предоставить налоговикам до 9 февраля текущего года.

В случае с фискальными отчетами касательно работы кассовых аппаратов, которые должны отправляться ежедневно по итогам торговых операций, то нужно учитывать ряд факторов.

Во-первых, обновились формы для отчетности – как когда-то говорили «другой бланк отчетности». Та форма, которая «залита» в персональном кабинете на сайте налоговой, «пока не работает».

«Мы пытались отправить отчет по предпринимателю, который был на общей системе (налогообложения) – обновилась форма и мы уже его вторую неделю не можем подать», – рассказала она, отметив, что с 4 января предпринимались попытки, но система просто не работает.

То есть сервер налоговой «лежал» под Новый год, вероятно, из-за того, что очень много пользователей работали на нем, и он просто не выдержал.

Отметим, что перед новогодними праздниками налоговики все же предупредили, что планируют проводить регламентные работы в системе. Правда, обещали тогда управиться за сутки.

СЕО юридической компании «Наказ», адвокат Филипп Орлов отметил, что в этом году впервые нужно подавать общий отчет – ЕСВ плюс единый налог – поэтому неудивительно, что возникли сложности в сдаче отчетности.

Причем аналогичные трудности наблюдаются вне зависимости от используемого налогоплательщиками программного обеспечения, так как «сбоит» именно сервер ГНС.

«Серверы налоговой «висят» каждый раз, когда что-то меняется, поэтому просто не нужно спешить в первых числах подавать отчетность, сроки позволяют подождать и успеть вовремя», – отметил Филипп Орлов в комментарии UBR.ua.

В таком случае можно не торопиться и отослать отчеты в налоговую ближе к концу срока. За неделю-две налоговики должны отладить систему – и работа нормализируется, спрогнозировал он.

Эксперт Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин рассказал UBR.ua, что в Налоговом кодексе (пункт 49.3) установлены три способа подачи отчетности:

визит в налоговую (лично или уполномоченным лицом);

почтой (заказным с уведомлением);

в электронной форме.

«Если не работает последний вариант, то есть, на крайний случай, два других», – отметил юрист, подчеркнув, что за несвоевременную подачу отчетности предусмотрен штраф в 340 грн (пункт 120.1 Налогового кодекса).

Кто виноват в «налоговом» сбое

Александра Томашевская заявила, что налоговая должна официально опубликовать на своем сайте заявление, зафиксировав факт сбоя работы кабинета налогоплательщика.

Потому что в случае с отчетностью по кассовым аппаратам предусмотрена ответственность субъекта предпринимательской деятельности за ее неподачу. Но по закону плательщик освобождается от ответственности, если технический сбой работы электронных сервисов возник на стороне налоговой.

Налоговая служба должна официально признать этот факт, убеждена Александра Томашевская. Например, отметила она, один из основателей программного РРО Checkbox Дмитрий Дубилет официально сообщил о перебоях в работе своего ПО.

Хотя на самом деле может быть проблема не только в Checkbox, так как с Нового года «легло» и программное обеспечение ГНС – «вполне могло наложиться одно на другое «.

По ее данным, у других сервисов также возникли трудности в работе и пока точно неизвестно, по чьей вине. То есть возникает вопрос, кто же возьмет на себя ответственность за произошедшее.

К сожалению, у ГНС «нет такой коммуникации, которую наши налогоплательщики заслужили», посетовала Александра Томашевская. «Налоговая ведет себя, как дети… иначе это выглядит, как мелкое жульничество», – заявила она, отметив, что официальных сообщений от налоговиков о перебоях в работе их электронных сервисов не было.

«Для того, чтобы освободить налогоплательщика от ответственности, должно быть официальное подтверждение или нужно обращаться в суд», – подчеркнула она. Хотя, по ее мнению, в суд могут обращаться крупные корпорации, у которых есть в штате целые юридические подразделения, например, такие как «Рошен».

«Мелкий предприниматель не будет этого делать, естественно, на все это нужны время и деньги», – убеждена Томашевская. // UBR