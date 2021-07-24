На Днепропетровщине разыскивают пропавших подростков (фото)

Полиция Днепропетровщины разыскивает 16-летнего Игоря Пильчуя и 14-летнего Виталия Бараненко

16-летний Игорь Пильчуй ушел из дома в селе Елизаветовка, в настоящее время его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

22 июля Игорь, проживающий в Петриковском районе Днепропетровской области, пошел на прогулку и не вернулся домой. До настоящего времени пропавший не связывался с родственниками. Подросток был одет в шорты цвета хаки с нашивками, джинсовую безрукавку, черные мокасины с белой подошвой, красную футболку.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, широкоплечий.

Особые приметы: на спине шрам от ожога, который получил в детстве.

Всем, кто владеет какой-либо информацию о местонахождении Игоря, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (097) 266 17 72.

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В Кривом Роге пропал 14-летний Виталий Бараненко. Несовершеннолетний парень ушел из дома, после чего на связь с родственниками не выходил. Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

23 июля Виталий ушел из дома и до сих пор не вернулся. В полицию об исчезновении несовершеннолетнего сообщили его родные.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, особых примет нет.

Был одет: шорты серого цвета, футболка цвета хаки, серые кроссовки и белые носки.

Если у вас есть какие-либо информацию о местонахождении несовершеннолетнего, то обращайтесь по телефонам (067) 638 07 71, (067) 568 90 99 или 102.