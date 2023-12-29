Конфіскація авто з позбавленням прав на 10 років загрожує знахабнілому водієві з Одещини

Чоловік вже декілька разів притягувався до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння, був позбавлений водійського посвідчення на п’ять років, але знову сів за кермо п’яним і скоїв ДТП.

Подія сталася нещодавно у селі Ананьїв Перший. Нетверезий керманич «ВАЗ» не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини і в’їхав у паркан приватного домоволодіння.

Перевірка водія на наявність алкоголю в організмі показала наявність 2,1 проміле.

Також поліцейські встановили, що чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за нетверезе водіння і позбавлявся права курувати транспортними засобами.

Востаннє у березні правоохоронці складали відносно нього протоколи за ч. 3 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, вчинене особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за це правопорушення) та ч. 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, повторно протягом року) КУпАП і суд позбавив порушника права керування транспортними засобами строком на п’ять років та наклав штрафні санкції у розмірі 40800 гривень.

Відтак, відносно зухвалого зловмисника поліцейські знову склали адміністративні матеріали за вищезгаданими статтями та статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна) КУпАП і скерували їх до суду.

«Зараз правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тисячі гривень або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у його приватній власності», – повідомив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Павло Трофименко.

Поліцейські закликають водіїв бути відповідальними і за жодних обставин не сідати за кермо у стані сп’яніння. Не піддавайте своє і чуже життя небезпеці. Особливо це актуально у період свят. Бажаємо усім, щоб вони пройшли без надзвичайних пригод.

Подільське районне управління поліції