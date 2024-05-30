На берег «ухилянтської» Тиси біля українсько-румунського кордону винесло тіло 10-го з початку травня потопельника
Тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді виявили вчора опівдні.
Потопельника винесло на берег Тиси у румунському населеному пункті Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.
Про жахливу знахідку прикордонників Мукачівського загону повідомили румунські колеги.
Наразі особа загиблого встановлюється.
Зазначимо, що це вже десяте з початку травня тіло потопельника, виявлене на річковій ділянці кордону.Tweet