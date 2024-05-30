На Миколаївщині керівнику оборонного підприємства повідомлено про підозру в розтраті понад ₴2 000 000

Підозру отримав і керівник підрядної організації, який проводив модернізацію стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора. Обом фігурантам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції та детективи теруправління БЕБ в Одеській області, посадові особи оборонного підприємства та товариства уклали договір на проведення певних робіт. Так, підрядник повинен був провести модернізацію стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора.

Роботи підрядник виконав, але не в повному обсязі. Проте, в офіційних документах були зовсім інші відомості. Директор оборонного підприємства підписав та завірив печаткою акт приймання-передачі виконаних робіт з неправдивими даними, на підставі яких комерційна структура отримала кошти на свої рахунки. Сума завданих збитків – понад два мільйони гривень.

На підставі зібраних доказів директорам оборонного та комерційного підприємств повідомлено підозру. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо: на Полтавщині підозру отримав колишній керівник комунального підприємства, який незаконно передав у приватну власність паливні склади. Сума збитків – 12,7 млн грн.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України