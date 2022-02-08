У трьох аваріях на Тернопільщині загинуло троє людей

На Тернопільщині потяг смертельно травмував чоловіка. Нещасний випадок трапився 4 лютого близько 14:30. Вантажний потяг «Деренівка-Теребовля» збив перехожого, коли той перебував на колії.

Загальмувати вчасно машиніст не зміг, оскільки помітив людину занадто пізно. Потерпілий — житель Теребовлі, 1956 року народження. Травми чоловіка виявилися несумісними із життям.

Під колеса автомобіля MAZDA-6 5 лютого потрапив житель Кременецького району, 1976 року народження. Водій автівки каже, що потерпілий лежав на дорозі і він його не помітив. Після ДТП кермувальник завіз потерпілого до лікарні. Проте медики констатували лише смерть чоловіка. Водій попередньо тверезий. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Ще одну смертельну автопригоду зареєстрували працівники поліції того ж дня в селі Горинка Кременецького району. На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече водій автомобіля SEAT IBIZA збив жінку. За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Від удару 38-річна жінка загинула.

Усі аварії внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) та ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області