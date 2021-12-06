У Києві судитимуть молодика, який тяжко травмував незнайомця

Зловмисник разом із товаришем забризкав безхатченку обличчя газовим балончиком, а потім вдарив по голові. Правоохоронці встановили підозрюваних осіб та довели їхню причетність до скоєння злочину. Порушникам загрожує від трьох до восьми років в’язниці.

На початку вересня цього року до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що поблизу торгового центру на Дарницькій площі вони виявили невідомого з травмою голови. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Медики доставили потерпілого до лікарні, де в нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку, а правоохоронці розпочали пошук осіб, причетних до побиття чоловіка.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, поліцейські провели ряд слідчо-оперативних заходів і встановили осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину:

«За допомогою відео з камер спостереження, встановлених у рамках програми «Безпечне місто», та свідчень очевидців, ми з’ясували, що двоє молодиків по черзі застосували до потерпілого газовий балончик, а потім один із них вдарив чоловіка в обличчя. Після цього потерпілий впав на землю і втратив свідомість, а зловмисники втекли. Ми встановили особи порушників та місця їх проживання. Ними виявилися уродженці Київської та Житомирської областей, 2002 та 2004 років народження, які раніше проблем із законом не мали. Мотивів свого вчинку товариші пояснити не змогли».

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили фігурантам про підозри: неповнолітньому хлопцю — за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, та 19-річному молодику — за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень і ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти з матеріалами кримінальних проваджень для прийняття рішення по суті. Фігурантам загрожує від трьох до семи років та від п’яти до восьми років позбавлення волі», — зазначив Павло Шаламов.

Відділ комунікації поліції Києва