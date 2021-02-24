Співробітнику поліції Дніпропетровщини та його спільнику вручено підозри у вимаганні хабаря

Кримінальна відповідальність загрожує одному з посадовців Дніпровського районного управління поліції та його поплічникові. Фігуранти вимагали та отримали від чоловіка «відкупні» за непередавання матеріалів перевірки відносно нього до слідчого підрозділу поліції.

Мешканець Дніпропетровської області повідомив працівників Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ про корупційні дії співробітника поліції.

Зокрема начальник сектору превенції одного з відділень Дніпровського РУП вимагав від заявника 1,7 тисячі доларів США за те, щоб не передавати на реєстрацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали, зібрані за фактом незаконного заволодіння нерухомим майном. Зазначену суму чоловік мав надати через посередника, якого назвав поліцейський.

Під час зустрічі поблизу адміністративної будівлі підрозділу поліції заявник передав посередникові першу частину хабаря – 900 доларів США. Після «оборудки» 42-річного спільника поліцейського затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ та ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава.

Наразі за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області слідчі ДБР оголосили про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України 40-річному поліцейському та його поплічникові. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України