Двох прикарпатців судитимуть за незаконний видобуток корисних копалин на суму понад ₴2 млн.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб за незаконне видобування корисних копалин у великому розмірі (ч. 3 ст. 240 КК України).

Слідством встановлено, що з березня по жовтень 2023 року двоє чоловіків організували незаконний видобуток піску на родовищі в Надвірнянському районі. Протиправну діяльність вони здійснювали за допомогою екскаватора та вантажних автомобілів, а видобуті копалини продавали.

Внаслідок таких дій державі завдано збитків на 2 млн 150 тис. грн.

Для забезпечення відшкодування цієї суми коштів прокурори звернулися із позовом до суду.

Крім того, в межах кримінального провадження арештовано техніку за допомогою якої здійснювався незаконний видобуток.

Обвинувальний акт розглядатиме Надвірнянський районний суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура