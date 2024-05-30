Війна війною, а на Одеській митниці без «сірого» експорту – ніяк?

Завдані державі збитки складають понад 13 млн. гривень. П’ятьом учасникам схеми повідомили про підозру.

Викрито чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці у зловживанні службовим становищем, що надало змогу компанії-експортеру соняшникових культур ухилитись від сплати податків.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки вчора, 30 травня.

Встановлено, що службові особи митних постів Одеської митниці на підставі документів, що містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції.

Надалі ці сертифікати були використані експортером для того, аби безперешкодно вивезти сільськогосподарську продукцію та ухилитись від сплати податків за допомогою зменшення експортного мита з 10% до 3,6 % та 2,7 %. У такий спосіб державному бюджету було завдано понад 13 млн гривень збитків.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

П’ятьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру. // Главком