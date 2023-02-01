На Київщині вихователька дитячого будинку катувала 9-річну дівчинку

Вихователька дитячого будинку на Фастівщині катувала 9-річну дівчинку. На тілі дитини помітили січені рани. Найгірше те, що такі методи “виховання” у цьому закладі застосовувались вже не вперше.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Відомо, що виховательці 51 рік, вона є уродженкою Києва.

“Всі 19 дітей даного дитячого будинку знаходяться в лікарні для проведення обстеження, а також з’ясування всіх обставин події. Поліція і прокуратура Київщини завжди мала принципову позицію щодо суворого покарання людей, які проявляють жорстокість до дітей. Зараз 51-річна уродженка Києва затримана і поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу її долю вирішить суд”, – сказав Нєбитов.

За побої і знущання їй загрожує до 6 років позбавлення волі. Він закликає усіх, кому відомі випадки насилля над дітьми, повідомляти у соціальні служби, або органи Національної поліції.

Насильство над дітьми: куди звертатись

Якщо ви стали свідками жорстокого поводження з дітьми, зневаги їхніми інтересами, слід негайно про це повідомити відповідні органи, адже наслідками насильства над дітьми можуть бути серйозні порушення здоров’я, розвитку і соціалізації дитини, а іноді насильство стає й причиною смерті. Куди потрібно повідомляти та як діяти, читайте далі. Передусім слід: зателефонувати до поліції та повідомити детальну інформацію черговому оперативної лінії Національної поліції України “102”, зателефонувати за консультацією на урядову “гарячу лінію” 15-47, дитячу “гарячу лінію” 0-800-500-225, зателефонувати на “гарячу лінію” Координаційного центру з надання правової допомоги 0-800-213-103. Для мешканців Києва зателефонувати “гарячу лінію” з протидії домашнього насильства: 15-00 та (044) 272-15-00. // informator.ua