Макрон передумав запрошувати Росію на річницю висадки у Нормандії – Reuters

Рішення обумовлене війною в Україні та занепокоєнням деяких союзників щодо присутності російських представників

Низка держав заявила, що «їм буде непросто», якщо Росія візьме участь у церемонії

Франція не запрошуватиме представників Росії на відзначення річниці висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.

Про це пише Reuters із посиланням на неназвані дипломатичні джерела.

Дипломати заявляють, що рішення обумовлене війною в Україні та занепокоєнням деяких союзників щодо присутності російських представників на святкуванні. Раніше агентство Reuters писало, що низка держав заявила, що «їм буде непросто», якщо Росія візьме участь у церемонії на тлі двох років повномасштабної війни в Україні. // Главком