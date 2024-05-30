Макрон передумав запрошувати Росію на річницю висадки у Нормандії – Reuters
Рішення обумовлене війною в Україні та занепокоєнням деяких союзників щодо присутності російських представників
Низка держав заявила, що «їм буде непросто», якщо Росія візьме участь у церемонії
Франція не запрошуватиме представників Росії на відзначення річниці висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.
Про це пише Reuters із посиланням на неназвані дипломатичні джерела.
Дипломати заявляють, що рішення обумовлене війною в Україні та занепокоєнням деяких союзників щодо присутності російських представників на святкуванні. Раніше агентство Reuters писало, що низка держав заявила, що «їм буде непросто», якщо Росія візьме участь у церемонії на тлі двох років повномасштабної війни в Україні. // ГлавкомTweet