Почему лицензия КРАИЛ гарантирует безопасные финансовые операции в украинских онлайн-казино 

Часто любители азартных игр жалуются, что возникают проблемы с финансовыми транзакциями в некоторых игорных заведениях. Как известно, простота и оперативность вывода денежных средств из игрового заведения зависит от самого онлайн-казино.

Для того чтобы у пользователя не было проблем с транзакциями, следует пользоваться услугами только тех онлайн-казино в Украине, которые имеют лицензию КРАИЛ officialcasino.com.ua.



Чтобы быть уверенным в том, что казино лицензионное, следует зайти на официальный сайт КРАИЛ и поискать название игровой платформы в списке всех лицензированных заведений. Если с такой площадкой возникнет спорная ситуация, то пользователь услуги может быть уверены в том, что эта проблема будет решена в рамках украинского законодательства.



Чтобы производить денежные операции на сайтах лицензионных игорных заведений, игроку необходимо пройти процедуру верификации. Она нужна для того, чтобы площадка была уверена в его реальном возрасте, а также в том, что пользователь не пытается обмануть ее по ряду других пунктов правил.



Некоторые казино предлагают вариант с ускоренным прохождением этой процедуры. Для него можно воспользоваться сервисом “Дiя”. Так компания могут убедиться в том, что данные верны, игроку есть 21 год, а также то, что он не числится в специальном Реестре лудоманов.



Во всех казино, владеющих лицензией КРАИЛ, в настоящий момент возможен ввод и вывод средств только на карты украинских банков. В будущем площадки планируют ввод дополнительных способов для проведения финансовых операций (например, электронные кошельки). Этот вопрос станет актуальным в тот момент, когда государство научится контролировать финансовые операции в соответствующем секторе.



Большинство пользователей пользуются картами Visa и MasterCard, при этом сроки поступления средств начинаются от 3 минут и заканчиваются 72 часами. В настоящий момент, площадки с лицензией КРАИЛ могут проводить максимум 92 тыс. гривен за одну транзакцию. Стоит отметить, что карта должна быть именной и принадлежать исключительно тому человеку, чьи данные указаны в личном кабинете площадки. Это позволяет компании убедиться в безопасности денежного перевода.



Государственная лицензия КРАИЛ позволяет игрокам быть уверенными в том, что если онлайн-казино задерживает вывод или вовсе неправомерно откажется его совершать, они смогут обратиться в специализированные государственные органы, которые и помогут решить вопрос в правовом поле.



Если на площадке наблюдаются проблемы с проведением денежных операций, то компания обязана сообщить об этом своим пользователям. Подобные ситуации, как правило, приводят к оттоку преданных игроков, побуждая их перестать пользоваться услугами этой площадки.





