Охрана жилища: необходимое оборудование и превентивные меры

К сожалению, слишком часто многие домовладельцы решают озаботиться охраной своего жилища только тогда, когда кража со взломом уже произошла. Хотя об этом нужно было подумать раньше. Накануне ежегодных праздников самое подходящее время для покупки такого оборудования. Статистика подтверждает, что в праздничные дни происходит гораздо больше краж со взломом.

Наиболее эффективная защита квартиры или дома от взломщиков будет достигнута за счет сочетания использования профилактических средств, механического противовзломного оборудования и электронного, не лишним будет поставить квартиру под охрану специального агентства.

Специалисты компании «Гепард», занимающиеся организацией охраны квартир в Одессе https://gepard.od.ua/uslugi/okhrana-kvartir, рассказывают о возможностях по обеспечению безопасности жилища, которые предоставляют сегодня современные технологии и о важных предупредительных мерах.

Устройство сигнализации

Проще говоря, сигнальное устройство — это набор электронных компонентов, которые используют специальные датчики для обнаружения взлома внутри здания и срабатывания сигнализации. Устройство состоит из четырех основных частей. Это панель управления охранной сигнализацией, которая представляет собой интеллектуальную систему, датчики, клавиатуру и внешнюю и / или внутреннюю сирену.

Панель управления охранной сигнализацией является основной частью устройства. Он выполняет задачу мониторинга состояния системы (датчики, клавиатуры, сирены, интерфейсы GSM и IP), отправляет сообщения о тревоге на сирену, дежурную службу охраны или на частную линию любого телефонного номера. Все современные существующие системы охранной сигнализации оснащены этой опцией.

Система позволяет защитить весь дом или только его часть (зональная защита). Последний вариант актуален, если жильцы, к примеру, дома и передвигаются только по цокольному этажу, а подвал пуст.

Датчики — это «глаза» системы охранной сигнализации. Каждый датчик подключается к панели управления охранной сигнализацией с проводкой или без проводов (в случае беспроводной системы). С помощью инфракрасных или дополнительных микроволновых лучей в комнате датчик обнаруживает каждое движение. Эта информация передается на панель управления, которая вызывает тревогу.

В основном используются инфракрасные датчики. Это работает, обнаруживая изменение температуры в области, покрытой датчиком. Его достоинствами являются простая и быстрая установка, а также большая зона покрытия датчика. При выборе такого датчика следует обратить внимание на уровень чувствительности внешних помех к сигналам GSM или передатчикам, возможность регулировки зоны покрытия путем смены линз, плавность работы датчика даже при повышенных температурах внутри жилого помещения, цифровой обработка сигналов, обеспечивающая более надежную работу системы и т. д.

Так называемые сенсоры с двойной технологией — еще лучшее решение. Они работают на основе инфракрасного и микроволнового излучения. В дополнение к инфракрасному определению температуры, микроволновая часть обнаруживает вход в операционное поле. С двойной технологией такая система сигнализации имеет значительно меньшую вероятность ложного срабатывания.

В зависимости от исполнения текущая панель управления сигнализацией также позволяет подключать датчики пожара (температурный и оптический) и датчик газа (угарный газ). Особенно в помещениях с котлом, печью или дымоходом рекомендуется устанавливать датчик пожара в помещениях с камином и дополнительно датчик угарного газа.

Коммутатор с помощью сирены сообщает, что в нашем доме что-то происходит. Сирена активируется звуковым и / или световым сигналом, а также так называемой тихой тревогой. Суть бесшумной сигнализации в том, что грабитель даже не знает о срабатывании сигнализации. Когда датчик обнаруживает движение грабителя, он передает эту информацию на контрольную панель и контрольную панель непосредственно в центр управления службы охраны или владельцу на мобильный телефон. Таким образом охранникам легче всего поймать грабителя «на горячем».

Внешнюю сирену необходимо устанавливать в недоступном для взломщика месте, т.е. на высоте не менее трех метров.

Для того чтобы сигнализация работала даже в случае отключения электроэнергии, необходима система резервного питания, которая состоит из батарей, установленных в самой панели управления охранной сигнализацией, пейджера GSM и внешней сирены. Все элементы системы охранной сигнализации имеют встроенную защиту от вскрытия посторонними лицами. Поэтому необходимо, чтобы все батареи были установлены внутри устройств.

Система видеонаблюдения

Быстрое развитие электроники, помимо устройств сигнализации, также способствовало доступу к системе видеонаблюдения для пользователей в жилых домах. Благодаря встроенной системе видеонаблюдения внутри или снаружи дома у нас есть возможность постоянного и из любого места (с закрытой зоной сигнала GSM или подключением к Интернету) с помощью смартфона.

В основном такая система состоит из регистратора и камер. На рынке представлены цифровые видеорегистраторы с аналоговых камер, которые преобразуют аналоговый сигнал в цифровой формат и сохраняют его на жестком диске. Второй тип — это цифровые видеорегистраторы с IP-камер, которые сохраняют цифровой поток из сигнала TCP / IP на жесткий диск рекордера.

Современные системы позволяют осуществлять удаленный доступ со смартфона, планшета, ноутбука или ПК.

Основная задача любой камеры видеонаблюдения — послать сигнал изображения после подключения или по беспроводной сети на регистратор, который хранит эти данные. Классические камеры работают по аналоговой технологии. Таких камер по-прежнему установлено много, но они уходят с рынка заменяемые более современными системами.

Современные IP-камеры могут иметь разрешение изображения выше 5 МП. Достаточно высокое разрешение изображения обеспечивает более узнаваемую детализацию изображения. Однако распознавание лица и номерных знаков уже будет обеспечиваться камерами с разрешением 2 МП. Более высокое разрешение камеры пригодится только при наблюдении за большой площадью и большей детализации изображений. Последние камеры особенно полезны для наблюдения за парковками и другими крупными общественными территориями, производственными цехами, складами, торговыми центрами и т. д.

Фактически, IP-камеры становятся все лучше и лучше по доступным ценам. Их преимущества также заключаются в простоте установки и обслуживания, видео высокого качества даже при плохом освещении и плохой видимости, они позволяют записывать, например, без цифрового видеорегистратора в веб-облако или на встроенную карту памяти, с IP-камерами возможна беспроводная передача видео и звука через Wi-Fi, камеры обеспечивают удаленный доступ через простой пользовательский интерфейс, и они также могут автоматически отправлять сообщения (фотографии, предупреждения ) на смартфон.

Для включения изображения даже в ночное время в камеры видеонаблюдения встроены инфракрасные светодиоды. В последние годы на рынке появились интеллектуальные камеры, которые с высокой вычислительной мощностью могут обрабатывать хорошо известные функции обнаружения движения, лиц, автомобильных номеров, подсчета различных событий.

После того как система видеонаблюдения или сигнальное устройство будет установлено и обучено, все точки входа рекомендуется пометить наклейками, указывающими на то, что объект находится под наблюдением. Сами стикеры удерживают многих преступников от намерения устроить кражу со взломом.

Предупредительные меры

В период перед отъездом в отпуск следует принять ряд профилактических мер по защите своего жилища.

Информацию о времени выезда и продолжительности отпуска следует доверять только нашим ближайшим друзьям и знакомым, для которых мы можем гарантировать, что они не будут распространять эту новость, так как это может случайно стать причиной того, что грабители узнают о нашем отсутствии.

Если у нас есть возможность, одна из самых эффективных превентивных мер — иметь кого-то, кому мы доверяем, в нашей квартире во время нашего отсутствия. Это даст грабителям гораздо меньше смелости атаковать наш дом.

Во время нашего отсутствия мы не должны оставлять дома наличные, драгоценности, ценные документы и кредитные или дебетовые карты, а хранить их у друзей или в собственном сейфе. Также рекомендуется надежно хранить документацию на более ценные технические детали, записывать все их серийные номера или даже фотографировать их. В случае кражи эта информация может оказаться большим подспорьем для полиции в последующем поиске украденных вещей, а в случае застрахованного имущества — важным доказательством для страховой компании в нашем иске о возмещении ущерба.

По материалам: https://gepard.od.ua/