Гід покупця: найпоширеніші помилки при купівлі житла

Ринок житла переповнений пропозиціями, тому інколи прийняти рішення буває дуже складно. Продавці пропонують придбати помешкання різних розмірів, несхожих планів, заохочують до дорожчих та дешевших варіантів. Саме тому дуже легко розгубитися.

Експерти радять перед тим як обрати квартиру від забудовника уважно читати відгуки на профільних сайтах та вивчати документацію проєктів.

Не гоніться за низькою ціною

Як каже народна мудрість “Безплатний сир буває лише у мишоловці”. Про цей вислів обов’язково слід пам’ятати, купуючи помешкання. Економити у цьому випадку не найкраща ідея, адже вам доведеться жити тут протягом всього життя. Як правило, дешеві квартири продаються:

у небезпечних районах;

у місцях з поганою інфраструктурою;

у неякісних будинках;

у недобросовісних забудовників.

Часто спокусившись на низьку ціну, можна втратити значно більше та довго жаліти про здійснену покупку, зазначають спеціалісти спеціалізованого порталу Вдома.Онлайн .

Довіряйте, але перевіряйте

На жаль, на ринку житла можна зустріти не тільки добропорядних девелоперів, але й шахраїв. Є безліч прикладів, коли будівельні компанії зводили споруди без відповідних дозволів. В результаті, будинки не могли бути введені в експлуатацію, а кошти покупцям не повертали.

Щоб не стати жертвою ошуканців, ретельно варто перевіряти інформацію про забудовників та читати відгуки.Деякі онлайн-сервіси публікують пропозиції придбати квартири тільки від перевірених девелоперів, які вчасно та якісно виконують свою роботу. Також там можуть бути представлені детальні описи районів та будинків, плани квартир, вартість за квадратний метр та багато іншої корисної інформації.

Не забувайте про деталі

Площа та ціна ― це, безумовно, важливі чинники, які впливають на вибір квартири, але слід також звертати увагу на інше. Вагомими факторами також є:

Локалізація житлового комплексу ― визначтеся, де ви хотіли б жити: в центрі, в спальному районі, на виїзді з міста. Інфраструктура ― продуктові магазини, аптеки, садки, школи, поліклініки це заклади, які ми відвідуємо практично щодня. Важливо, щоб вони знаходилися в пішій доступності, або хоча б за одну-дві зупинки. Сполучення ― перевірте, як від місця житла можна дістатися до роботи, університету і так далі. Витрачати щоденно години на доїзд та робити пересадки не надто зручно, ви втрачатимете безліч часу. Благополучність району ― зазвичай, все стає очевидним після невеликої прогулянки територією. Якщо ви бачите багато сміття, розмальовані вітрини та інші подібні речі то подумайте, чи хочете жити в такому оточенні.

Не жалійте часу та сил на пошуки та перевірку інформації, від цього повністю залежить результат, — зазначають спеціалісти компанії.