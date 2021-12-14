Какие виды подъемников используются на СТО при обслуживании автомобилей

Подъемник для авто – наиболее часто эксплуатируемый тип оборудования на автосервисе и станции технического обслуживания. Он предназначен для быстрого и комфортного доступа к любым узлам транспортного средства для выполнения ремонтных и профилактических работ.

От функциональности и надежности подъемника зависит производительность оказания услуг со стороны автомастерской и уровень затрачиваемых усилий каждым мастером, — отмечают специалисты компании «Гранд Инструмент».

Какие виды подъемников используются при обслуживании автомобилей

В ассортименте современных производителей присутствует множество типов подъемников. Каждый из них создан для выполнения различных задач, но есть и универсальные агрегаты.

Особенности подъемников в зависимости от типа конструкции:

Одностоечные – состоят из одной колонны, что обеспечивает минимальное количество в задействованной площади автосервиса, мобильность устройства и возможность его передвижения.

Двухстоечные – имеют две стойки, на которых размещены кронштейны, что способствует захвату автомобиля за поддомкратные площадки с двух сторон, и возможности поворота в любой угол до 180 градусов.

Четырехстоечные – оснащены четырьмя стойками с размещенной на них платформой, предназначенной для заезда автомобиля, что упрощает обслуживание грузового и габаритного транспорта.

Ножничные – представляют собой параллелограммную конструкцию, которая в нерабочем состоянии складывается в специальное углубление, что экономит место, и отличается бесшумностью в работе.

Плунжерные – выполнены в двух конфигурациях – с заглублением приспособлений для подъема и их наземным расположением, обеспечивают удобный доступ к автомобилю со всех сторон.

Лучше, чтобы на автосервисе было несколько разноплановых подъемников. Это позволит расширить спектр предоставляемых услуг.

Как выбрать соответствующий подъемник

Кроме определения подходящего типа подъемного устройства, следует обращать внимание на толщину металлических колонн. От подобного параметра зависит масса автоподъемника, его долговечность и устойчивость к интенсивной эксплуатации.

Также важно оценить грузоподъемность агрегата. Она определяет, с какими автомобилями может работать подъемник. К дополнительным параметрам относятся требования к свободной площади для установки оборудования, тип привода, наличие функции автоматической остановки.