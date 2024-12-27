Скандально-«балакучого» професора звільнили з КНУ імені Шевченка

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка вирішило звільнити скандального професора Інституту журналістки Микиту Василенка, який розповідав про “голодних українок” та “іноземних миротворців”.

Відповідний наказ про дострокове розірвання контракту підписав ректор Володимир Бугров, повідомили на офіційному сайті вишу.

Підставою для рішення стали висновки Вченої Ради, кафедри Інституту журналістики та Постійної комісії Вченої ради університету, які виявили “системні порушення” в поведінці професора.

“Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету”, – повідомили в адміністрації закладу.

Там додали, що своїми діями Микита Василенко порушив:

етичний кодекс університетської спільноти;

умови контракту науково-педагогічного працівника;

норми законів “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та “Про освіту”.

Столичний університет припиняє співпрацю з Микитою Василенком з 30 грудня 2024 року.

Нагадаємо, скандал через висловлювання професора Навчально-наукового Інституту журналістики КНУ імені Шевченка Микити Василенка розгорівся 23 грудня 2024 року.

Тоді викладач в етері, ймовірно, проросійського YouTube-каналу сказав, що “іноземні миротворці” нібито покращать демографічну ситуацію в Україні, де є сотні тисяч “голодних жінок”.

Крім того, Василенко порівняв “іноземних миротворців” із німецькими військовими, від яких після Другої світової війни “народжувалися діти”.

Згодом студенти ННІЖ оголосили бойкот адміністрації і вимагали негайної реакції керівництва на поведінку професора.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець на тлі скандалу звернувся до Міністерства освіти і науки, аби там сприяли службовому розслідуванню щодо Микити Василенка.

В Інституті журналістики поведінку свого співробітника назвали “неприпустимою” і звернулися до керівництва університету з проханням розірвати контракт із Василенком. // УП. Життя