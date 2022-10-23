У російській Пермі знову вибухнув завод з виробництва боєприпасів

Останнім часом завод працював у три зміни, щоб виробити більше боєприпасів для війни проти України.

Увечері 22 жовтня в російській Пермі пролунали вибухи на пороховому заводі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з повідомленнями в російських соцмережах, пожежа спалахнула в одному з цехів. Внаслідок цього загинули щонайменше дві людини, ще четверо, як передбачається, знаходяться під завалами.

Журналістам відмовилися коментувати подію на федеральному підприємстві, зазначивши, що на місце виїжджали співробітники МНС Росії.

Вибух на Пермському пороховому заводі чули жителі району Пермської друкарської фабрики Госзнак, що за 16 кілометрів від місця вибуху.

Останнім часом завод працював у три зміни, щоб виробити більше боєприпасів для війни проти України.

Вибухи на Пермському пороховому заводі

ФКП “Пермський пороховий завод” – одне з основних підприємств оборонно-промислового комплексу Прикам’я. Відомо, що підприємство виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню “Град” і “Смерч” та комплексів ППО.

1 травня на Пермському пороховому заводі сталася пожежа. Тоді загинули дві людини, адміністрація заводу прокоментувала інцидент через 3 дні. Через 4 – почали розслідування інциденту. Про його результати не інформували. // УНІАН