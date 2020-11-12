В Одессе «гонщик» на скорости протаранил два авто и сбежал с места ДТП (видео)

В Одессе владелец спорткара решил устроить дрифт на улицах города, но не справился с управлением и разбил не только свой автомобиль, но и два припаркованных авто.

Как пишет Telegram-канал «Вартові Еспресо», нарушитель правил дорожного движения скрылся с места преступления.

«Водитель спорткара пустил авто в занос, при этом не справился с управлением и горе-дрифтер протаранил две припаркованные машины только чудом не задев полицейский Renault Duster», — говорится в подписи к видео.

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В полиции пока официальных комментариев по поводу происшествия не делали. // Апостроф