В Одессе «гонщик» на скорости протаранил два авто и сбежал с места ДТП (видео)
В Одессе владелец спорткара решил устроить дрифт на улицах города, но не справился с управлением и разбил не только свой автомобиль, но и два припаркованных авто.
Как пишет Telegram-канал «Вартові Еспресо», нарушитель правил дорожного движения скрылся с места преступления.
«Водитель спорткара пустил авто в занос, при этом не справился с управлением и горе-дрифтер протаранил две припаркованные машины только чудом не задев полицейский Renault Duster», — говорится в подписи к видео.
В полиции пока официальных комментариев по поводу происшествия не делали. // АпострофTweet