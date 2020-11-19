Стаффордшир и питбуль разорвали россиянина в квартире

В Башкирии в городе Октябрьском разыгралась трагедия в квартире одного из жилых домов. Там две собаки бойцовых пород растерзали 24-летнего мужчину.

Как сообщает сайт ГТРК «Башкортостан», мужчина находился в квартире один. Он был владельцем стаффордширского терьера. Но в тот день подруга жены попросила его еще посидеть со своим псом породы питбультерьер.

Сейчас сложно сказать, что произошло. Возможно собаки подрались и когда мужчина начал их разнимать, они переключились на него. Соседи услышали крики и шум и вызвали полицию. Когда стражи порядка приехали, им пришлось применить оружие, чтобы унять агрессивных собак. Однако молодому человеку это не помогло. Он получил множество серьезных рваных ран и скончался. Очевидцы сообщили, что кухня, комната и коридор квартиры были буквально залиты кровью.

Материалы проверки полиция передаст в Следственное Управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан. // МК