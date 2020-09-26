26 сентября объявлено днем национального траура в связи с катастрофой АН-26

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“В связи с трагедией, которая произошла в результате катастрофы военного самолета АН-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем траура”, – говорится в документе.

Отмечается, что в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач – внесены соответствующие изменения. // Буквы