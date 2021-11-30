30 листопада – річниця першого силового розгону Євромайдану (фото)

30 листопада 2013 року – вісім років тому – підрозділ «Беркут» вперше розігнав мирний протест на Майдані. Цей день в новітній історії став переломним.

Про це повідомляють #Букви.

Протест розпочався 21 листопада 2013 року як відповідь на рішення тодішнього складу Кабінету Міністрів України поставити на паузу підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Протестувальники безперервно перебували на Майдані – на той час акція тривала вже понад тиждень і мала абсолютно мирний характер.

Близько 4 ранку на Майдані ночували декілька десятків людей, серед яких переважну більшість становила молодь. Тоді їх оточила набагато численніша група силовиків із трьох регіонів України — Автономної Республіки Крим, Луганської та Чернігівської (за іншими даними, з Донецької) областей.

Частина людей втекла від силовиків і заховалася у Михайлівському монастирі на Михайлівській площі.

Наступного дня жителі столиці вийшли на масову акцію протесту проти свавілля влади та правоохоронців. Через три місці президент України Віктор Янукович утік, а силовики убили учасників Революції Гідності.