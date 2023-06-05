332 людини загинули на водоймах від початку року
Від початку 2023 року на водоймах України загинуло 332 людини.
Лише протягом останньої доби втопилося 5 людей, повідомляють в ДСНС.
З початку року на водоймах України загинуло 332 людини, 20 з яких – діти.
“Шановні батьки, слідкуйте за дозвіллям малечі та не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми!”, – наголошують в ДСНС.
Батьків закликають звертати увагу на заборону місцевої влади щодо купання у водоймах, які, зокрема, можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами унаслідок війни.
Дорослим відвідувачам водойм, в ДСНС нагадують правила безпечної поведінки на воді та біля води:
- не заходьте у воду напідпитку;
- не пірнайте на мілководді;
- не пірнайте в незнайомих місцях;
- не запливайте далеко від берега.