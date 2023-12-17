Україна та Румунія вирішили спір, що тривав 20 років

Йдеться про спір довкола каналу “Дунай – Чорне море”.

Україна та Румунія вирішили 20-річний міждержавний спір щодо виконання її вимог при будівництві каналу “Дунай – Чорне море”. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

“Україна дотримується своїх євроінтеграційних зобов’язань за Конвенцією Еспо. На полях 9-ї наради сторін Конвенції Еспо 20-річний спір з Румунією з виконання її вимог при будівництві каналу “Дунай-Чорне море” – done. Ми виконали “домашню роботу” і здолали довгий шлях по приведенню у відповідність проекту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідських відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого”, – наголосив він у Facebook.

Зазначимо, що Україна запустила експериментальне плавання каналом “Дунай – Чорне море” ще у 2004 році. Румунія та Європейська комісія виступили проти – вони посилалися на природоохоронний статус дельти й відсутність оціники впливу судноплавства на довкілля. // УНІАН