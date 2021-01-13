В ДТП в Хмельницкой области пострадали четыре человека (видео)

На место вызывали спасателей, поскольку авто могли загореться

В Хмельницкой области столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Шпичинцы Деражнянского района. Столкнулись микроавтобус Wolkswagen и грузовой автомобиль ГАЗ-53.

На место вызвали спасателей, они отключили аккумуляторные батареи обоих авто и смыли с дороги остатки горюче-смазочных материалов и обломков, чтобы не произошло возгорания.

Теперь причину ДТП выясняют правоохранители. // Сегодня