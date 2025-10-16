Тернівські поліцейські розшукують 24-річну Дарʼю Сібаєву (фото)

9 жовтня дівчина пішла з дому та не повернулася, наразі її місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 165 см, волосся фарбоване в помаранчевий колір.

Особливі прикмети: татуювання на руці.

Якщо Вам відома будь яка інформація про місцеперебування безвісти зниклої Дарʼї Сібаєвої, 2001 року народження, просимо повідомити до Відділення поліції 1 Павлоградського районного відділу поліції або за телефонами: 066-280-13-10, 066-549-97-94 чи на лінію «102».

Поліція Дніпропетровської області