6-річного хлопчика, який загубився в горах на Прикарпатті, знайшли

6-річного Олексія Стефанціва, який відстав від дорослих і загубився при сходженні на Говерлу 14 серпня, знайдено у горах. Хлопчик живий і зараз спускається з гори до бази Заросляк.

Нагадаємо, хлопчик з Коломиї 14 серпня близько 15.30 години загубився під час сходження на гору Говерла. Повідомлення до поліції про зникнення дитини надійшло близько 22:50 від родичів дитини.

Вночі пошуки Олексія не припинялися, а усі служби (понад 200 осіб й майже 30 одиниць техніки) впродовж доби докладали максимум зусиль, аби знайти малолітнього. Поліцейські розглядали різні версії, також було розширено географію пошуків спільно з колегами із Закарпатської області.

Станом на 19:30 15 серпня пошукові операції успішно припинилися – дитину знайдено однією із пошукових груп в горах, на маршруті в сторону гори Кукул. Хлопчик втомлений і наляканий, але живий і його життю нічого не загрожує. Дитина уже поспілкувалася з мамою за допомогою рації. Невдовзі Олексія спустять до бази Заросляк, звідки він з родичами розпочинав сходження.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини