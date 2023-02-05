8 осіб загинули, десятки постраждали в автобусі, що перекинувся у Туреччині

Пасажирський автобус у Туреччині перекинувся, злетівши з дороги. Внаслідок аварії щонайменше 8 осіб загинули, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Аварія сталася на південному сході Туреччини. Пасажирський автобус прямував з міста Діярбакир у Бодрум.

Транспорт перевернувся на перехресті і злетів з траси. На місце ДТП було направлено декілька бригад швидкої допомоги, рятувальників та поліції.

За попередньою інформацією, відомо про 8 загиблих внаслідок аварії, а також про 35 постраждалих.

За фактом аварії у Туреччині розпочали розслідування.