8 осіб загинули, десятки постраждали в автобусі, що перекинувся у Туреччині
Пасажирський автобус у Туреччині перекинувся, злетівши з дороги. Внаслідок аварії щонайменше 8 осіб загинули, десятки отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Аварія сталася на південному сході Туреччини. Пасажирський автобус прямував з міста Діярбакир у Бодрум.
Транспорт перевернувся на перехресті і злетів з траси. На місце ДТП було направлено декілька бригад швидкої допомоги, рятувальників та поліції.
За попередньою інформацією, відомо про 8 загиблих внаслідок аварії, а також про 35 постраждалих.
За фактом аварії у Туреччині розпочали розслідування.