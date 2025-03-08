Адміністрація Трампа заборонила вживання понад сотні слів (список)
Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала обмежувати використання або уникати понад сотні слів.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Time.
«Оскільки президент Трамп прагне очистити федеральний уряд від «пробуджених» ініціатив, агентства позначили сотні слів, яких слід обмежити або уникати, згідно з підбіркою урядових документів. Вищезазначені терміни з’явилися в урядових меморандумах, офіційних і неофіційних інструкціях агентства та в інших документах, які переглядала The New York Times. Деякі наказали видалити ці слова з загальнодоступних веб-сайтів або наказали видалити інші матеріали (включаючи шкільні програми), до яких вони могли бути включені», – повідомляє видання.Tweet