Адміністрація Трампа заборонила вживання понад сотні слів (список)

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала обмежувати використання або уникати понад сотні слів.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Time.

Зазначається, що деякі терміни представляють комбінації слів, які при спільному використанні визнають трансгендерних людей, що не відповідає позиції нинішнього федерального уряду про те, що існує лише дві незмінні статі.

«Оскільки президент Трамп прагне очистити федеральний уряд від «пробуджених» ініціатив, агентства позначили сотні слів, яких слід обмежити або уникати, згідно з підбіркою урядових документів. Вищезазначені терміни з’явилися в урядових меморандумах, офіційних і неофіційних інструкціях агентства та в інших документах, які переглядала The New York Times. Деякі наказали видалити ці слова з загальнодоступних веб-сайтів або наказали видалити інші матеріали (включаючи шкільні програми), до яких вони могли бути включені», – повідомляє видання.