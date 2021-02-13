В Киеве водитель, пытаясь с разгона преодолеть снежную преграду, задавил женщину

В Голосеевском районе Киева в субботу, 13 февраля, возле Владимирского рынка погибла женщина.

Об этом сообщают«Вартові еспресо».

По словам свидетелей, водитель грузового микроавтобуса Mercedes Sprinter пытался подъехать задом к магазину. Из-за большого количества снега маневр удался лишь с третьего раза. Именно в этот момент перед задним бампером оказалась женщина. Автомобиль, который заезжал с разгона, переехал ее.

От полученных травм 75-летняя женщина скончалась на месте. Она работала продавцом на рынке. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

«Апостроф»