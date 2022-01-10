Под Житомиром в результате нападения кабана погиб охотник

В Житомирской области в воскресенье, 9 января, дикий кабан набросился на охотника. Потерпевший получил телесные повреждения – спасти его не удалось.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в правоохранительных органах. Как рассказали собеседники, инцидент произошел в лесу возле села Троянов Житомирского района.

Погибшим оказался начальник 1-го отдела проведения специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) ГУНП в Житомирской области старший лейтенант полиции Евгений Андрейковец.

Умершему было 32 года. Как добавили источники, он скончался при оказании медицинской помощи.