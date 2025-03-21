Американці спалюють масківські автомобілі Tesla

Маск наголосив, що «ніколи не робив нічого поганого», а лише «корисні речі».

Американський мільярдер, очільник департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілон Маск звинуватив демократів у тому, що американці спалюють автівки Tesla. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За його словами, він «шокований» зростанням вандалізму та знищення автомобілів Tesla.

Маск наголосив, що «ніколи не робив нічого поганого», а лише «корисні речі».

«Для мене це насилля стало справжнім шоком. Я завжди думав, що демократи повинні бути партією співпереживання та турботи, але вони спалюють автомобілі, підпалюють дилерські центри», – сказав Маск.

На його думку, причиною зростання насилля щодо його компанії може бути «гнів» через посилення заходів DOGE щодо боротьби з шахрайством: «Виявляється, коли ви забираєте у людей гроші, які вони отримали шахрайським методом, вони дуже розчаровуються. Вони буквально хочуть вбити мене, тому що я зупиняю їхнє шахрайство, і вони хочуть нашкодити Tesla, тому що ми зупиняємо ці жахливі витрати і корупцію в уряді. Я думаю, вони погані люди. Погані люди роблять погані речі».

Невідомий розстріляв і підпалив кілька автомобілів Tesla на заводі у Лас-Вегасі.

Ілон Маск вже звинуватив у цьому демократів. pic.twitter.com/QJx1XobgKp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 19, 2025

Як відомо, 18 березня невідомий розстріляв і підпалив кілька автомобілів Tesla на заводі в Лас-Вегасі, пише CNN. Помічник шерифа Дорі Корен з департаменту поліції Лас-Вегаса, заявив, що «це був цілеспрямований напад на об’єкт Tesla».

«Поліцейські виявили кілька охоплених вогнем автомобілів, а також напис «Опір» на вхідних дверях підприємства», – сказав він.

За даними поліції, на відео з камер спостереження видно, як людина, одягнена в чорне, стріляла по автомобілях і підпалила два з них пляшками із запалювальною сумішшю. Ніхто не постраждав, і пожежники загасили пожежу до того, як вогонь встиг дістатися до акумуляторів автомобілів.

Поліцейські департаменти по всій території США розслідують хвилю нападів на автосалони, зарядні станції та транспортні засоби, що належать компанії Tesla, генеральний директор якої Ілон Маск викликає дедалі більше невдоволення своєю діяльністю на чолі новоствореного департаменту «оптимізації» урядових витрат

До того ж, деякі великі компанії вже відмовилися від включення Tesla до своїх автопарків, серед них мережі Rossmann, Lichtblick і Badenova. Відомі власники Tesla, такі як співачка Шеріл Кроу та актриса Алісса Мілано, також продали свої автомобілі та публічно дистанціювалися від Ілона Маска.

В інтернеті набирають популярність наклейки з написом: «Я купив це до того, як Ілон збожеволів». Причиною називають як особисті скандали Ілона Маска, так і модельну лінійку компанії, що застаріла.

Також акції Tesla в понеділок, 10 березня, втратили 15% вартості, що стало найбільшим одноденним зниженням за останні чотири роки. Як зазначає Bloomberg, аналітики пов’язують це з переглядом прогнозів поставок, а також зі зростаючою негативною реакцією на політичну позицію Маска.