В Днепре и области разыскивают 18-летнюю девушку (фото)

В городе Кривой Рог Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшую 18-летнюю Ткаченко Анастасию, которая ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождение ничего неизвестно.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на социальные сети.

Приметы: рост 167 см, вес 48 кг.

Была одета: черные джинсы, черный балахон, черные кроссовки на высокой белой подошве.

Если вы располагаете информацией о местонахождении девушки, просьба позвонить по телефону: 097-543-30-30 (Пошук-КР), либо на линию «102».