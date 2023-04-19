Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили

За попередньою інформацією спалахи на містом Київ близько 22:30 19 квітня були пов’язані із падінням супутника/метеорита. Інформація наразі уточнюється.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

“На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає. Протиповітряна оборона в готовності!” – запевнили в Повітряних Силах.

Військові повідомили, що на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування “Схід” триває інтенсивна бойова робота по БпЛА “Shahed-136/131”.

“Збито близько десяти “шахедів”. Деталі про цей випадок та інше, пізніше!” – пообіцяли в пресслужбі.

Також військові попросили не використовувати офіційну символіку Повітряних Сил “для створення мемів на радість ворогу”.

Раніше повідомлялось, що в Києві та Київській області повітряну тривогу оголосили через падіння супутника NASA. // LB.ua