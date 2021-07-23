Біля Дніпра сталася смертельна ДТП за участю двох вантажівок і легковика

Один чоловік загинув, ще один потрапив до лікарні.

У Дніпропетровській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок і легкового автомобіля.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«23 липня о 01:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Н-08 «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя» в напрямку до смт Солоне. Сталося зіткнення трьох автомобілів: вантажного автомобіля, легкового автомобіля «Skoda Octavia» та вантажного автомобіля «Mercedes-Benz 1824»», — йдеться в повідомленні.

Орієнтовно водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням і зіткнувся з легковим автомобілем, який стояв на узбіччі на тимчасовій зупинці. Легковик продовжив некерований рух і зіткнувся з іще одним вантажним автомобілем.

Унаслідок ДТП загинув водій «Mercedes-Benz 1824», чоловік 1976 р.н., і постраждав пасажир легкового автомобіля, чоловік 1959 р.н. Постраждалого госпіталізовано до обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова. // LB.ua