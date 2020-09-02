В Киеве произошел пожар в элитной застройке Тайран Тауэрс

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается.

В столичном жилищном комплексе Тайран Тауэрс произошел пожар, тушение осложняется высотой и плотной парковкой автомобилей вокруг здания.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В сообщении отмечается, что возгорание произошло на 24-25 этаже здания. Работу спасателей осложняют, кроме высотности, автомобили, припаркованные возле комплекса.

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается.

«В Киеве горит одна из башен Тайран Тауэрс, 24-25 этаж, высокая сложность тушения», — говорится в сообщении.

Обновлено 22:35

По данным ГСЧС, спасатели уже ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. Причиной пожара стало возгорание фасадного утеплителя.

«Пожар возник в новостройке на 34-м этаже 34-х этажного дома. Во время ремонтных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв.м.», — говорится в сообщении на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

К тушению пожара были привлечены 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, на трассе Киев-Одесса возле села Снежки Киевской области днем 1 сентября загорелся рейсовый автобус. Спасателям удалось потушить пожар. // LB.ua