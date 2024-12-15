Біля Керчі тонуть два російські танкери з 8000 тонн нафтопродуктів (відео)

У Керченській протоці потонуть два російських танкери “Волгонефть-212” і “Волгонефть-239”. Причиною аварії став сильний шторм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пишуть у мережі, потужні хвилі пробили судна. Один з танкерів хвилі розрубали майже навпіл. Спочатку зазнав аварії танкер “Волгонефть-212″/ Через годину шторм підбив “Волгонефть-239”. На борту кожного з танкерів було більше 4000 тонн нафтопродуктів.