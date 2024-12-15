Біля Керчі тонуть два російські танкери з 8000 тонн нафтопродуктів (відео)

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У Керченській протоці потонуть два російських танкери “Волгонефть-212” і “Волгонефть-239”. Причиною аварії став сильний шторм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пишуть у мережі, потужні хвилі пробили судна. Один з танкерів хвилі розрубали майже навпіл. Спочатку зазнав аварії танкер “Волгонефть-212″/ Через годину шторм підбив “Волгонефть-239”. На борту кожного з танкерів було більше 4000 тонн нафтопродуктів.

На борту одного судна перебуває 13 членів екіпажу, на борту іншого – 14.

Російські ЗМІ стверджують, що екіпажі знаходяться на палубах близько чотирьох годин і чекають на допомогу.

До “Волгонефть-239” направили рятувальний катер, також до пошкоджених російських танкерів вилетів вертоліт Мі-8.

 

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