Біля Керчі тонуть два російські танкери з 8000 тонн нафтопродуктів (відео)
У Керченській протоці потонуть два російських танкери “Волгонефть-212” і “Волгонефть-239”. Причиною аварії став сильний шторм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
На борту одного судна перебуває 13 членів екіпажу, на борту іншого – 14.
Російські ЗМІ стверджують, що екіпажі знаходяться на палубах близько чотирьох годин і чекають на допомогу.
До “Волгонефть-239” направили рятувальний катер, також до пошкоджених російських танкерів вилетів вертоліт Мі-8.