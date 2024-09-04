Біля столично Русанівки людина потрапила під потяг: електричка затримується

У Києві біля станції “Русанівка” людина потрапила під потяг. Через це значно затримується рух міської електрички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express у Telegram. “Біля станції “Русанівка” під потяг потрапив кур’єр однієї зі служб доставки, вийшовши на шлях через вантажний потяг”, – сказано в повідомленні.