Біля Житомира загинули двоє пасажирів авто, яке «наїхало» на відбійник (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 липня близько 1:10 поблизу с. Сонячного Житомирського району, на 142 км автодороги Київ-Чоп.

Попередньо, 43-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat», рухаючись у напрямку столиці, здійснив наїзд на колесовідбійник. Чоловіка доставлено до відділення реанімації та інтенсивної терапії обласної лікарні.

Пасажири автомобіля, 36-річний киянин, а також інший чоловік, особу якого наразі встановлюють правоохоронці, загинули на місці події.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин події.

Шановні водії! Керуючи транспортним засобом, суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Будьте уважними й обережними, особливо у нічний час або упродовж тривалого перебування за кермом. Пам’ятайте, що втома – один з чинників ризику потрапляння у ДТП. Відтак, відчувши потяг до сну, погіршення самопочуття – зупиніться у безпечному місці та дозвольте собі короткий відпочинок, а за необхідності – зверніться по допомогу. Такі заходи допоможуть уберегти життя і здоров’я вам, вашим пасажирам й іншим учасникам дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області