Большинство украинцев с COVID-19, попавших на ИВЛ, умерли
Более 88% пациентов с коронавирусом в Украине, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. Из почти 8500 случаев около 7500 – летальные.
В исследовании фигурируют данные от начала пандемии до 1 марта включительно.
Отмечается, что средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% — из почти 154 тысяч госпитализированных скончались более 26 тысяч человек.
Летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии — почти 77% (из 16,6 тысячи умерли более 12,6 тысячи). // РБК-Украина