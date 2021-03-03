Большинство украинцев с COVID-19, попавших на ИВЛ, умерли

Более 88% пациентов с коронавирусом в Украине, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. Из почти 8500 случаев около 7500 – летальные.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины .

В исследовании фигурируют данные от начала пандемии до 1 марта включительно.

Отмечается, что средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% — из почти 154 тысяч госпитализированных скончались более 26 тысяч человек.

Летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии — почти 77% (из 16,6 тысячи умерли более 12,6 тысячи). // РБК-Украина