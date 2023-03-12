Букмекер «Паріматч» через санкції призупинив діяльність

ТОВ “Паріматч”, дотримуючись Конституції, законів України та указу Президента України №145/2023 “Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” повідомляє наступне: