«Битого/небитого» Дубінського суд залишив під вартою

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Захисники народного депутата подали апеляцію стосовно тримання під вартою, однак суд рішення залишив без змін.

 У Київському апеляційному суді завершилося засідання, на якому розглядали апеляцію щодо тримання під вартою народного депутата Олександра Дубінського.

Запобіжний захід Дубінському залишили без змін, він залишається під вартою

Фото: скріншот відео

Як повідомляє Суспільне, суд лишив цей запобіжний захід без змін. Він пробуде під вартою без альтернативи застави до 12 січня 2024 року.

Засідання відбувалося у закритому режимі. Журналістів пустили лише на оголошення рішення.

Перед початком Дубінський заявив, що пройшов рентген, і, згідно із медичним висновком, який йому надали у Київському слідчому ізоляторі, у нього зламане 10-те та 11-те ребро з лівого боку. Мова йшла про ситуацію, яка начебто виникла 2 грудня, коли, за словами Дубінського, його побили у СІЗО.

Також у коментарях журналістам нардеп розповів, що його дві ночі поспіль били, переводивши для цього з подвійної камери СІЗО до кримінальної. Робили це начебто для того, щоб змусити його змінити свідчення або публічну думку про владу.

Що відомо про побиття Дубінського:

Чому Дубінський за гратами:

LB.ua
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