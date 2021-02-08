Через негоду рух транспорту обмежено у восьми областях

Залізничний транспорт та аеропорти, за винятком Вінниці та Чернівців, функціонують у звичайному режимі.

Станом на 18:00 в Україні проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Водночас обмеження руху транспорту запроваджені у Києві та восьми областях.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Згідно з рішенням КМДА про заборону в’їзду з 15:00 до м. Києва великогабаритного транспорту, з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області, обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей», — йдеться у повідомленні.

На території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та с. Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на автодорогах Т-03-02 Піща-Козин між м. Володимир-Волинський та с. Павлівка, Т-03-05 Нововолинськ-Локачі між с. Павлівка та смт Локачі, Т-03-03 Луцьк-Дубно.

На території Вінницької області з метою попередження транспортних заторів обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на ділянках доріг М-21 Виступовичі-Могилів-Подільський від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський та Р-36 Немирів-Могилів-Подільський від с. Лука Барська до м. Могилів-Подільський.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки (пересувні пункти обігріву) та 14 чоловік особового складу.

Всього у визначених місцях відстою та об’єктах сервісу знаходиться близько 1 тис. 300 одиниць великовагового автотранспорту.

Підрозділами ДСНСздійснено буксирування 72 транспортних засобів та надано допомогу 175 особам.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 тис. 220 осіб та 1 тис. 840 од. техніки, в тому числі від Укравтодору 2 тис. 77 осіб та 1 тис. 802 од. техніки, від ДСНС 152 осіб та 42 од. техніки.

Рух залізничного транспорту забезпечено. Аеропорти, за винятком міст Вінниця та Чернівці, працюють у штатному режимі.

Станом на 18:00 спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій областях та м. Київ. У Закарпатській області – невеликий дощ.

У ДСНС повідомляють, що 9 лютого, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім південних та Закарпатської областей, ожеледиця; вночі у північних та Харківській областях значний сніг, хуртовини, в центральних областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря вночі 5-10° морозу, у південних областях 0-3° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних областях 7-12° тепла.

На Київщині вночі значний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу. // LB.ua