Через шкідливе повітря киян попросили не виходити на вулицю і багато пити
У Києві спостерігається погіршення якості повітря, тому влада рекомендує містянам обмежити перебування на вулиці.
Київська міська державна адміністрація в Telegram.
Повідомляється, що у повітрі столиці зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації пилу, джерело якого знаходиться за межами міста. Повітряні маси несуть пил з південно-східного напрямку.
За даними КМДА, на лівому березі Києва вміст зважених часток складає 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).
При цьому перевищення концентрації решти забруднюючих речовин – оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень – не виявлено.
До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує:
- закрити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.