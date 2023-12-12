Через збій у «Київстар» виникли проблеми і в Ощадбанку
Через збій у “Київстар” 12 грудня виникли проблеми і в Ощадбанку. Зокрема, вони стосуються роботи банкоматів та терміналів.
Про це розповіли РБК-Україна в прес-службі банку.
“Масштабний збій сервісів компанії Київстар призвів до непрацездатності незначної частини банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів (ІПТ) Ощадбанку”, – розказали виданню в компанії.
В фінустанові додали, що повне відновлення роботи відбудеться після ліквідації збою сервісів компанії “Київстар”.